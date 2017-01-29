Череповецкая «Северсталь» принимала на своём льду «Салават Юлаев». Команды определить победителя в основное время не смогли. Исход матча решился только в овертайме.
В Уфе злоумышленник представился медработником и ограбил 85-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В Уфе 1 февраля в центре города перекроют холодную воду. Отключение произведут в связи с врезкой нового водопровода в бизнес-центре по пр. Октября, 132/3, сообщает МУП «Уфаводоканал».
Нефтекамский «Торос» на своей площадке обыграл ХК «Рязань» в матче чемпионата Высшей лиги.
АИ-92, самая ходовая марка бензина, стоит теперь 35 рублей 10 копеек. За литр ATUM-92 придётся выложить 35 рублей 70 копеек.
После массового провала автомобилей под лёд в Приморье и Самарской области спасатели проводят рейд на водоёмах республики. Сегодня сотрудники МЧС патрулировали берег Белой. Инструктировали рыбаков по технике безопасности и проверяли наличие средств защиты. К слову, сейчас в республике действуют 12 подконтрольных мест массового выхода на лёд и 4 переправы, где разрешено движение автомобилей.
Будь то скорая, пожарная, патруль полиции или МЧС. Соответствующие законопроекты уже внесены в Госдуму. В частности, предлагается поднять штраф до 1,5 тысячи рублей. За повторное нарушение – лишение прав до года. Если же по вине упрямого водителя наступят, как прописано в проекте закона, «вредные последствия», то ему грозит уже уголовное наказание до 3 лет.
Жители Буздяка бьют тревогу. С каждым днём им всё страшнее становится возвращаться домой, который буквально трещит по швам. Тем не менее, сданное в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия жильё аварийным не признано.
Файзи Гаскаров, Хадия Давлетшина, Баязит Бикбай, Назар Наджми. Каждое имя – легенда, каждое имя – эпоха. Все эти жемчужины истории Башкортостана объединяет одно – премия имени Салавата Юлаева. Высшей награде республики в области искусства – 50 лет. В одной из уфимских библиотек была организована торжественная встреча лауреатов премии и школьников, посвящённая юбилею.
Десятки заряженных автомобилей и пилотов со всего Башкортостана приехали в столицу, чтобы побороться за звание лучшего.
И речь не только об экзотических растениях, но и картинах. Полотна, отображающие культуру Средиземноморья, представила на выставке уфимская художница.
17 января башкирская команда на кипрском сборе играла с румынским клубом ЧФР и уступила – 0:2. До конца первого тайма держался счёт 0:0, но в добавленное время, которое продлилось 7 минут, судья назначил спорный пенальти.
На своей площадке уфимский «Урал» принимал «Нову» из Новокуйбышевска. Со счётом 3:0 победу одержали уфимцы.
На площадке вместо Дмитрия Черных появился Михаил Воробьёв. Уфимцы снова пропустили первыми. Но «юлаевцам» быстро удалось отыграться. Антон Лазарев бросил от борта, и Мурыгин не сумел среагировать.
В чемпионате участвуют, в том числе, призёры Кубка мира-2016 Тамара Тансыккужина и Айгуль Идрисова. Действующий чемпион мира по блицу Муродулло Амриллаев, действующий чемпион Европы по блицу Айнур Шайбаков, чемпионка мира в составе сборной России Елена Мильшина.
Трагедия случилась рано утром 27 января в Стерлитамакском районе. Погибла 47-летняя местная жительница.