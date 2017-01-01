Новости. Итоги недели 09.10.2016



– Конец ли пробкам? В Уфе запустили движение по новому Затонскому мосту, но расширение дороги упирается в откупные. Вместо ям на Интернациональной скоростной режим. Новые объекты проинспектировали Рустэм Хамитов и министр транспорта Максим Соколов.

– Чумовые меры. Из-за опасности африканской чумы в регионе отстреливают диких кабанов. Стерильные условия в свинокомплексах и экстренное заседание Правительства Республики.

– Эпидемия или панацея? Минздрав России может запретить продажу антибиотиков без рецепта.

– 26 лет под флагом демократии. В чём преуспела Республика Башкортостан за четверть века? Вместо пустых прилавков господство изобилия, вместо безальтернативных – свободные выборы.