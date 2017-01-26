В частности, речь идёт о завершении реконструкции уфимского железнодорожного вокзала, строительстве пешеходных переходов на станциях региона, а также создании крупной логистической станции в уфимской Шакше. О необходимости решения этих вопросов говорил Рустэм Хамитов на встрече с новым начальником Куйбышевской железной дороги.
Сегодня в Уфе эвакуировали железные "подснежники". Однако прежде чем переместить автомобили в другое место, их приходилось откапывать. Некоторые были настолько замурованы в снегу, что сотрудники коммунальных служб обнаруживали их случайно, натыкаясь на авто лопатами. Только за один день было обнаружено несколько десятков оставленных под снегом машин.
Напомним, порядка 200 семей стали заложниками ситуации. «Завод Промсталь» начал возводить дома жилого комплекса «Юл-Ай» по улице Сун-Ят-Сена самовольно ещё 3 года назад. Администрация Уфы выявила нарушения, и все работы были приостановлены. Строителям было предложено действовать в рамках закона, однако до сих пор застройщик игнорирует предписания города, пытаясь настроить жильцов против. Споры не утихают до сих пор, а люди вот уже 3 года не могут заселиться в свои квартиры.