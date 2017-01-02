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Новости


Однако «армейцам» пришлось непросто. Первый гол гости забросили только во втором периоде,  когда в воротах появился Сведберг. Но упрекнуть шведского вратаря не в чем: «юлаевцы» в тот момент оборонялись  в меньшинстве.
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29 / 01 / 2017

Когда не платят зарплату. Специальный репортаж

29 / 01 / 2017

Новости. Итоги недели 29.01.2017

– Куда приведёт железная дорога? Реконструкция уфимского вокзала и мост в Шингак-Куле. Что ещё вошло в текст соглашения между ОАО «РЖД» и Башкортостаном, и как сегодня пассажиры оценивают привокзальный сервис. 

– Из кресла директора на скамью подсудимых. В Бирске за смерть пятерых человек перед судом предстанет начальник ЖЭУ. Неисправную вентиляцию в доме хоть и заменили, но до конца так и не починили.

– Белград, Мандат и Виноград. И всё это соседи. Госдума намерена наложить запрет на экзотические имена. Никаких цифр, аббревиатур и нецензурных слов (и такое бывало). Что это: ограничение прав родителей или призыв к разуму?

– Посмертная премьера народной певицы. Телеканал «БСТ» презентовал последний клип Васили Фаттахой. Эксклюзивные кадры и интервью близких. Ровно год спустя.

22 / 01 / 2017

Юридическая грамотность: оружие или защита. Специальный репортаж

22 / 01 / 2017

Новости. Итоги недели 22.01.2017
– КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в одном флаконе. Впервые звёздное шоу растянулось на неделю. Матч Женской лиги, итоги борьбы за Кубок по следж-хоккею и другие самые яркие моменты Недели звёзд хоккея в Уфе.
– Будущее начинается сейчас. Стратегия развития республики до 2030 года предложена к публичному обсуждению. Принять участие может каждый.
– Супероружие против супербактерии производится в Уфе. Антибиотики больше не работают. Как спастись от смертельного насморка?
– Испытание верой. Как прошёл в Башкортостане один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

16 / 01 / 2017

Новости. Итоги недели 15.01.2017
– Уфа – столица хоккея. КХЛ привезла в Башкортостан настоящих звёзд. Дебют на льду от Молодёжной лиги. Команды «Запада» и «Востока» разыграли традиционный Кубок Вызова.
– Магнит для туристов. Шульган-Таш закроют на реставрацию. Поток отдыхающих перенаправят в копию пещеры. А вот сервис горнолыжного комплекса Мраткино получил неудовлетворительную оценку Рустэма Хамитова. Как изменится туристический кластер Башкортостана?
– Халатное лечение карается увольнением. За то, что пенсионерка ползла в рентген-кабинет на корточках освобождён от должности главврач 13-ой больницы Уфы. Минздрав внедряет систему "доброжелательную" к пациенту во всех медучреждениях республики.
– Гонконгский грипп перешёл границу. В республике зафиксировано несколько десятков случаев заражения. Панацея – горячий чай вприкуску с лекарствами. Обошел ли вирус привитых жителей республики?
– Интеграл недвижимости. В Нефтекамске дольщики не могут заселиться в купленные квартиры. А в Уфе сдачу дома переносили 14 раз. Почему компания катится под откос и как ситуацию комментируют её руководители?

31 / 12 / 2016

Итоги 2016 года
– Экономика на позитиве. В кризис Башкортостан не скатится в минус, а санкции только на руку. Бизнес рывок. Благодаря чему за год регион оказался в первой двадцатке по инвестклимату и какие задачи стоят перед властью.

– Работа для людей. От слов к делу. Все социальные обязательства выполнены. Крупнейший перинатальный центр под ключ и Затонский мост – как орудие в борьбе с пробками. Башкортостан – лидер в ПФО по сдаче жилья. Впереди ликвидация второй и третьей смены в школах.

– Проверка на прочность. Високосный год не обошёлся без трагедий. Огонь охватил жилые дома и даже нефтяные заводы. Жертвы – и взрослые, и дети. Ещё одна напасть – погода. Аномальная жара сменялась небывалыми морозами. Как калечат обстоятельства, но теплится надежда.

– Как покорялись сердца и зажигались звёзды. Уфа в этом году стала второй культурной столицей. От «Сердца Евразии» до Симфонической ночи. Из мегаполиса в сельскую местность. Чем живут дома культуры в районах Башкортостана, и почему работа в них – пример для подражания.

– Роковой мельдоний. Олимпийский триумф вопреки и дисквалификация наших паралимпийцев. Но спортивный дух не сломлен. Уфа осталась в Премьер-лиге и ждёт хоккейных звёзд КХЛ.

25 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 25.12.2016
– Главные вопросы и важные ответы. Съёмочная группа телеканала «БСТ» приняла участие в традиционной ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
– Яд вместо алкоголя. Страна шокирована сообщениями о массовых смертельных отравлениях "боярышником". Как на них отреагировали потребители в Башкортостане?
– Взрывной рецидив. На военном арсенале в иглинском Урмане вновь детонировали снаряды.
– Праздник к нам почти пришёл. Что готовит Башкортостан к 31 декабря? Мы расскажем как весело и с пользой встретить Новый год.

18 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 18.12.2016
– От коммуналки и дорог до кадрового голода. Рустэм Хамитов ответил на вопросы жителей республики на личном приёме. Сколько писем в уходящем году пришло Главе Башкортостана?
– «Интеграл» просчитался. Крупнейший застройщик Уфы 14 раз задержал сдачу многоэтажки. Квартиры ждут 400 человек. Поручение Дмитрия Медведева: компании застрахуют от рисков. Что будет с ценами?
– Принудительная эвакуация. С дворов республики вывезут заброшенные авто. Правила разрабатывают в Госсобрании. Комиссия по утилизации: кто решит судьбу ржавого хлама?
– Живая лошадь на оперной сцене. Постановка Загира Исмагилова «Салават Юлаев» вновь собирает аншлаг. Питерские традиции в уфимском театре.

11 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 11.12.2016
– 4 кита башкирской экономики. Рустэм Хамитов обозначил приоритеты развития республики на ближайший год. Главные тезисы Послания Главы Башкортостана Государственному Собранию – в «Итогах недели».
– Эхо ханты-мансийской трагедии. После аварии под Нижневартовском – рейды на трассах республики. Проверяют безопасность и право на перевозку детей.
– Итальянский сыр из башкирского молока. В Учалах заместили на прилавках западные продукты. О стартах местных производителей и больших победах.
– Три недели до "чуда". Башкортостан готовится к Новому Году. Главный волшебник приехал в Уфу. Скульпторы оттачивают мастерство на льду.

4 / 12 / 2016

Малый бизнес больших государств. Специальный репортаж

4 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 04.12.2016
– И разверзлась земля. Очередной провал грунта в Уфе вызвал общественный резонанс. Карстовая опасность или безалаберность коммунальщиков? Уйдёт ли город под землю: хроника событий и мнения экспертов.
– Пепелище на снегу. Крупные пожары с миллионными убытками произошли в Уфе за один день. В одном случае версия – поджог, в другом – замыкание электропроводки.
– Казна на выданье. Башкирские парламентарии приняли во втором чтении бюджет на ближайшие три года. В приоритете – социалка. Тратим больше, чем зарабатываем. Эксклюзивное интервью с министром финансов Башкортостана Ридой Субханкуловой.
– Сироты третьего возраста. Семьям предлагают брать на иждивение пенсионеров и инвалидов. За шесть с лишним тысяч любовь, комфорт и помощь. Приживётся ли инициатива в республике?

27 / 11 / 2016

День матери. Специальный репортаж

27 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 27.11.2016
– Битва за «Орфея». Уфа принимала Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион – 2016». Вот только сияние звёзд Олимпа осветило серьёзную проблему: есть ли будущее у национального и регионального телевидения?
– Микросхемы спасают детей. Новое медицинское оборудование позволило сократить младенческую смертность в Башкортостане на 20%. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии нового Республиканского перинатального центра.
– 40-я статья Конституции. Проблема очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий должна быть решена к 2025 году. Что это: трудновыполнимая инициатива или реальный шанс для тысяч жителей региона?
– Кому грозит бессонница? 1 декабря истекает срок уплаты налогов на квартиры, дачи, земельные участки, гаражи, автомобили. Мы расскажем, какое наказание ждёт тех, кто не готов заплатить и спать спокойно.

20 / 11 / 2016

«Операция «Улыбка». Специальный репортаж

20 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 21.11.2016
– От вздоха до раковой опухоли. Когда подует свежий "ветер перемен" в сфере экологии. 2017-й знаменует защиту окружающей среды. О ядовитом советском наследии и проектах на будущее – репортаж Руслана Каримова.
– Газовая заслонка. Из-за утечки бытового газа едва не сгорела целая деревня. Всего в зоне риска 17 тысяч строений Башкортостана. Владимир Путин потребовал проверить все отопительные колонки.
– Милосердие (не)слабой половины. Инклюзивное образование и знания вопреки. Эксклюзивное интервью нашей программе заслуженной артистки и общественного деятеля Дианы Гурцкой.
– Цифровое ТВ выходит в эфир. Конгресс Национальной академии телевещателей в Москве. О рейтинге, совести, рекламе и о том, что будет завтра с телевидением в регионах.

13 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 13.11.2016
– Беспросветная жизнь в деревне Отнурок. В населённом пункте Белорецкого района уже 80 лет нет электричества. Так было бы и дальше, если бы об этом не узнал Глава Башкортостана. Мы расскажем, как одна встреча изменила всё.
– Башкирские школьники прославились на весь мир. Британская Daily Mail и «Российская газета» рассказали об учащихся с топорами в Бурзянском районе. Что в этой истории правда, а что вымысел?
– Землю могут отобрать. Новые поправки в законе напугали владельцев неприватизированных участков. Они вступят в силу уже с 1 января следующего года.
– Сила Лоренца в кармане. Учёные республики замахнулись на мировой рекорд. Наука как искусство удивлять.

13 / 11 / 2016

Специальный репортаж. Скорые ритуальные услуги
– Вызов ритуальщиков по 03. Как сотрудничают похоронные агенты и медицинские работники.
– Чем грозит приобретение услуг у чёрных ритуальщиков? И кто в итоге остаётся внакладе?
– Продам место на кладбище. Недорого.
– В последний путь. Когда чужое горе лишь способ заработать.

6 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 06.11.2016
– Из комбайна в легковушку. Лучшие механизаторы республики получили новые автомобили. Сельское хозяйство – стратегическая отрасль.
– Животная ненависть. Почему бездомные кошки и собаки оказываются жертвами детской жестокости. После волны шокирующих инцидентов зоозащитники выходят на митинги. Почему живодёров не пугает уголовная статья – материал «Итогов недели».
– Патриотизм в действии. Республика отметила День народного единства. Праздничные гуляния на площадях и семейные вечера в кругу родных. Представители разных народов делят парты, быт, кто-то вместе создаёт домашний очаг.

30 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 30.10.2016
– В погоне за инвестором. Рустэм Хамитов потребовал повысить эффективность работы по привлечению средств в муниципалитетах республики.
– Между безумием и смертью. Африканского тренера личностного роста, работавшего в Уфе, выдворили из страны.
– "Бомба" в колледже, горящая ТЭЦ и ЧП в детском саду. Горячая неделя холодной осени в подробностях в традиционном новостном дайджесте.
– Уфимская красная ковровая дорожка. Вручены награды победителям кинофестиваля «Серебряный Акбузат».
– Если надо, будем драться. Футбольный клуб «Уфа» в четвертьфинале Кубка страны и настроен только на победу.

23 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 23.10.2016
– Всё по-честному. Башкортостан и «Роснефть» возьмут на себя совместное управление «Башнефтью». Республиканский пакет акций не для приватизации. Встреча с Игорем Сечиным и итоговое заявление Рустэма Хамитова.
– Инвесторы тянутся к солнцу. Крупнейшая солнечная электростанция теперь есть в Куюргазинском районе. Тренды энергетики – тема российского форума в Уфе.
– Недетские разборки. Травматическое оружие – защита или нападение? Шокирующие истории применения и буква закона. Чем грозит отсутствие лицензии?
– Невозможное возможно. В Уфе прошёл фестиваль «Ломая барьеры». О нечеловеческой силе воли, сострадании и любви.

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Максим Никандров
01.02.2017 11:32:10
Как найти программу
Добрый день! Я бы очень хотел посмотреть программу "Интервью" за 19.01.2017 года в связи с тем, что в данной программе принимал участие гость, который рассказывал о каких-то финансовых курсах в Уфе. Эти курсы меня заинтересовали, хочу узнать побольше информации. Спасибо большое!
Администратор
01.02.2017 12:15:45
Здравствуйте, интересующий Вас выпуск программы "Интервью" можете посмотреть, пройдя по ссылке: http://tv-rb.ru/teleproekty/informatsionno-analiticheskie/interyu/221080/?PAGEN_1=5
Ильдар Ишмаков
01.02.2017 00:41:59
В Уфе выберут лучший и худший двор
мне вот интересно какие это коммунальщики???? У нас во дворе женьщина одна машет лопатой.  Трактор к нам во двор заехал пару раз застрял и плюнул уехал, только хуже сделал. В итоге жильцы взяли ломы и лопаты в руки, наняли за свой счёт трактор и вычистили весь двор и въезд в него до асфальта! Теперь наш двор и в правду один из лучших в округе. Уфимское шоссе 18.
Маликов Марат Файзелкадирович
31.01.2017 13:25:32
Хочу предложить новость
Надо отдел "Дознание"
Администратор
31.01.2017 15:11:21
Здравствуйте, позвоните, пожалуйста, по номеру: 8(347)272-38-67.
ИГОРЬ
30.01.2017 14:24:51
Как заказать поздравление в программе "Дарю песню"
ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОПИСАНИЕМ ЖИЗНЕНОГО ПУТИ И ФОТОМИКС СПЕСНЕЙ
Администратор
30.01.2017 17:38:15
Здравствуйте, заказать поздравление Вы можете, пройдя по ссылке: http://zakaz.tv-rb.ru/. Подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Галия Абдрашитова
27.01.2017 19:56:08
В стране отмечают День воинской славы России – День снятия блокады Ленинграда
Спасибо съемочной группе БСТ за отличный сюжет о жителе блокадного Ленинграда Абдрашитовой Анисе Ибрагимовне. Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ корреспонденту Альбине Хайруллиной за творческий подход и мастерски поданный материал. Профессионально! Успехов!
Ринат
27.01.2017 16:47:25
Предприниматель организовал платный въезд в деревню Байтурово Мишкинского района
Трудно судить не видя все на месте.Но я в шоке а ещё говорят деревенские самые дружные.
андрей
28.01.2017 07:27:41
Мы то дружные!!! А ЭТОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ с соседней деревни до откуда дорога есть. Вопросов нет молодец конечно что чистит дорогу. Просто дорговато получается. Не кходит у него столько денег на саляру!!!
Сергей
25.01.2017 18:15:59
В Уфе после публикации поста Динара Гильмутдинова коммунальщики расчистили дорогу к школе
У нас в Сипайлово все тротуары в районе школы 155 заставлены машинами или завалены снегом. Дети с утра идут в школу по дороге, рискуя попасть под колеса.
Пассажир 300 автобуса
24.01.2017 23:50:59
В Уфе столкнулись "легковушка" и автобус: погибла женщина
Водители пожалуйста соблюдайте скоростной режим!!! Будьте внимательнее на дорогах!!! Берегите себя и своих пассажиров!!!
Анатолий Михайлович
24.01.2017 10:02:04
Уфимское «Времечко»
Здравствуйте!Мне 71 год я ветеран труда. Мы живем 37лет в Черниковке по ул.Пекинская 24а..Много писать не буду так как в эту зиму Уфу замело снегом и у каждого второго жалобы.Но за 37 лет проживания в этом доме дворников в глаза мы не видели никогда...всегда убираем сами будь то лето или зима.Но за содержание деньги берут исправно.Иногда появляются дворники с лопатой на плече...когда мы делаем им замечание они говорят что жильцы сами убирают снег не дожидаясь их...Дворники исправно получают зарплату все эти годы.Дворники очень грубые...мы же не просим у них что то особенного,а всего лишь выполнять свою работу.На сегодня чтобы пройти в подъезд проложена узкая тропинка...Напомню что дом 1954года...Позвонили в управляющую компанию ответ был что уберем снег в марте а может и в апреле....Машины во двор уже давно не заезжают..С каждым годом становится все хуже и хуже...Приезжайте пожалуйста разберитесь в происходящем...Заранее спасибо!
ирина
23.01.2017 23:16:53
Хочу предложить новость
23 января утром около 10 часов отключили воду по стояку-10 квартир(вода у нас только холодная, т.к. есть колонка). Вечером пришли с работы - воды нет. О ремонтных работах никто не предупредил, в подъезде в течение дня ничего не проводили. Водой мы не запаслись. В течение вечера с 20 до 23 часов мы обращались по телефонам - 223-87-75, 284-15-30, 235-48-00, 279-90-00, но нам никто не помог. Все ссылаются на работы по капремонту, и боятся подключить воду. Но ремонтных работ на нашем стояке нет, о том, что они должны быть именно 23 января - нас никто не предупредил. Сами подрядчики говорят, что воду не отключали и работы не вели. Так кто отключил воду? Нам в ответ говорят, что мы сами ее отключили; интересно для чего на весь день? дом по улице 50-летия Октября 11, 2 подъезд.
ирина
23.01.2017 19:27:34
В Уфе мужчина задушил требовавшую подарки любовницу
Молодой мужчина не местный житель а переехал он из Ульяновска, он недавно продал там квартиру, и задушил и при этом украл у неё шестой айфон.
Людмила
23.01.2017 15:17:28
В Уфе коммунальщики расчищают сугробы в авральном режиме
Эта зима оказалась очень снежной - за одну неделю января выпала четырехмесячная норма осадков. С пониманием отношусь, что справиться  в одночасье с таким объемом снега сложно, Но видно, что коммунальные службы города работают в напряженном режиме, постоянно с улиц города на самосвалах вывозится снег, работает снегоуборочная техника и уже улицы, ранее зауженные из-за снега приходят в порядок.    Живем на ул. Достоевского 45 и еще неделю назад наблюдали зауженные дороги в округе: ул. Революционная, ул. К. Маркса, ул. Достоевского, ул. М. Карима, ул. Кирова. Сейчас на этих улицах ситуация улучшилась, если темп по уборке будет сохранен, то в ближайшую 1-2 недели будет еще лучше.
Фатима
23.01.2017 14:32:25
Школьный коридор довёл до черепно-мозговой травмы
Ребенок упал с четырех метровой высоты.
Альмира
21.01.2017 15:17:36
Романов Евгений
Евгений, выражаем Вам огромную благодарность от лица специалистов Отдела образования Кировского района г. Уфы за помощь в организации Спартакиады " Здоровые педагоги - здоровые дети"среди педагогов дошкольных образовательных учреждений города .
Альмира
21.01.2017 15:14:49
Киньябаев Ильфат
Ильфат , выражаем Вам огромную благодарность от лица специалистов Отдела образования Кировского района г. Уфы за помощь в организации Спартакиады "Здоровые педагоги- здоровые дети" среди педагогов дошкольных образовательных учреждений города .
Регина
19.01.2017 22:05:50
Уфимское «Времечко»
Добрый день!Осветите,пожалуйста,в своей программе проблему обеспечения детей до 3х лет бесплатными смесями и кашами.В частности в Ленинском районе в Аптеке №6 по ул.Цюрупы люди не могут получить бесплатное питание за 3,4 кварталы 2016го года.На дворе уже 2017й,завоза так и нет.Все обращения в Минздрав или Прокуратуру приводят к отпискам и к тому,что вся ответственность обращена к мед персоналу детской поликлиники,хотя они сделали от себя всё необходимое-выписали рецепт.У меня,к примеру,"сгорает" рецепт,полученный 23.12.2016го,его срок 1 месяц.В общем "удобно" наше правительство поступает-законы для людей хорошие только на бумаге.Спасибо.
Динара
24.12.2016 13:45:35
Салям
ЗДРАВСТВУЙТЕ,на сайте лишь короткие отрывки видео, как можно посмотреть полную версию программы "Салям"от 19.12.2016?Спасибо)
Администратор
26.12.2016 16:04:28
Здравствуйте, на сайте представлен полный эфирный вариант.
Альбина
23.12.2016 12:06:55
Уфимское «Времечко»
Добрый день уважаемые создатели программы! Ни когда бы не подумала, что придется к вам обращаться, но просто на данный момент вся надежда только на вас. Мои дети учатся в школе №103 Демского района г.Уфы. В начале ноября в школе начали делать (строить?) лифт для детей инвалидов. И с тех пор в школе очень, очень холодно ( в некоторых кабинетах температура не поднимается выше 16 градусов С). Обращались в администрацию школы, в ответ услышали, что надо менять окна (до этого года как-то справлялись, холодно не было), но у школы денег нет, поэтому надо чтобы хотя бы на половину скинулись родители (интересно директор в своем кабинете замену окон тоже половину из своего кармана оплачивала?). А пока пусть дети приносят пледы, тепло одеваются (одеваем термобелье, брюки утепленные, кофту и пиджак, на ноги осенние ботинки и все равно дети замерзают). У детей руки мерзнут - может перчатки еще надо одеть? Но ведь на уроке надо сидеть ( а стулья ледяные) по 40  минут. А на дворе заканчивается 2016 год. Родители обращались и в администрацию района и города, и МЧС, и УЖХ , и даже в обрнадзор, а воз и ныне там. Может у вас, что получится изменить и сдвинуть с мертвой точки. И большая просьба не афишировать мои данные, пусть дети спокойно учатся (если честно боюсь за них).
Дмитрий
22.12.2016 09:51:57
Уфимское «Времечко»
Здравствуйте.мы хотим обратиться к вам , как к самой популярной программе. Администрация города Уфы пытается выселить нас из квартиры, так как они считают что мы занимаем больше площадь чем положено.Обьясню:мы получили квартиру по программе"расселения из аварийного жилья".У нас была отдельная двух комнатная квартира,а администрация переделав документы теперь утверждает в суде что у нас было две комнаты в коммунальной квартире и мы должны переехать в аналогичную квартиру.
Диана
19.12.2016 18:00:03
Дарю песню
Здравствуйте, можно заказать песню? для мамы,юбилей  3 декабря на каникулах                                            
Администратор
20.12.2016 11:01:28
Здравствуйте, подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Черепанова Ольга
14.12.2016 18:10:13
Гольф сыҙамлыҡҡа өйрәтә
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно получить видео про гольф в Нуримановском районе? (скачать, переслать..?)
Администратор
15.12.2016 15:31:36
Здравствуйте, позвоните в редакцию новостей по номеру: 8(347) 292-74-80.
Райхана
30.11.2016 19:44:25
Как найти программу
хэйерле кис.27 ноябрдэ йырым булсын булэгем тапшырыуында бик матур йырзар булды.шул йырзарзы тагы кайза тынлап булыр икзн
Администратор
01.12.2016 15:03:55
Здравствуйте, программа "Дарю песню" на сайте не выкладывается. Смотрите в эфире телеканала "БСТ".
Ильдар
22.11.2016 08:58:59
Филатов Сергей
Привет.занимаешся спортом? Спортивный,подкачен, отлично смотришся
Сегей Плюхов
20.11.2016 13:22:22
Каримова-Байбулатова Рамзия
Какие впечатления о поездке в Беларусь? От общения с Президентом Лукашенко?
Рузиль
11.11.2016 11:44:37
Өфө - энергетика тармағында инновация алымдарын ҡулланыу буйынса илдең баш ҡалаһы
Есть ли возможность получить данную видеозапись?
Администратор
11.11.2016 12:17:17
Здравствуйте, позвоните в редакцию новостей по номеру: 8 (347) 292-74-80.
Гала
07.11.2016 20:23:38
Ҡайһы быуын мәктәбе тәрбиәне яҡшыраҡ биргән һуң?
Добрый день,уважаемые работники канала БСТ! У меня к вам такой вопрос- вы почему делаете такие репортажи так необдуманно и неосторожно? В погоне за сенсациями и модными на сегодняшний день темами типа " злодейка-учительница" вы без суда и следствия порочите честное имя учителя, в данном случае Альфии Хамзеевны. Вы начинаете свой репортаж на фоне фотографии какой-то злой и страшной тётки из камеры пыток для детей и уже этим самым подрываете авторитет педагога, которого вы не знаете совершенно. Вам следовало бы выслушать не только этих "убитых горем родителей", но и другую сторону.В частности, детей, которые учатся с этим мальчиком,и свободно вздыхают, когда он не приходит в школу, да и с родительским комитетом надо было поговорить.А ему есть что сказать - и прокуратуре, и инспекции по делам несовершеннолетних, и гороно. Вот тогда вся картина была бы вам ясна, если уж вы такие радетели за справедливость.А Альфия Хамзеевна сейчас находится на больничном по состоянию здоровья, чему способствовал и ваш репортаж. Кстати,непонятно, почему вы сделали его только на башкирском языке.
Савия
05.11.2016 23:10:28
Вопрос по сайту
5 ноября 2016года "Азна янылыктары" (Новости недели" на башк. языке) показали сюжет о рукоприкладстве учителя  начальных классов кадетской школы г.Салавата. Очень интересный вывод и логика авторов видеосюжета: "Ребенка можно бить, довести до мозготрясения! А родителям надо было воспитать его так, чтобы не стукачил. Раньше никто не смел перечить против учителей, а современные родители неправильно воспитывают ребенка. ". Если ребенок гиперактивный и зазнался после победы в каратэ, его можно бить что-ли??? Я - человек посторонний, но после вашего сюжета у меня сложилось такое мнение... Ведущие упорно убедили зрителей именно в таком направлении.
Лейсан
27.09.2016 08:11:26
Как найти программу
как  найити передачи из цикла "Башҡорттар"? Спасибо.
Администратор
27.09.2016 09:37:00
Здравствуйте, выпуски программы "Башкорттар" находятся по ссылке: http://tv-rb.ru/teleproekty/poznavatelno-razvlekatelnye/bashkorttar/
Наиль
22.09.2016 12:38:19
Юнусов Наиль
Уфа Наильгэ - Белорет Наильдэн зур салям хэм афарин тип эйтэ алам.
акалелова дарья
29.08.2016 18:16:49
Иглин районында урынлашҡан Көҙәй йорт-интернатында өлкәндәр һәм мөмкинлектәре сикләнгәндәр өсөн хәйриә концерты үтте
В репортаже не верно указана моя фамилия (Акалелова-так верно).возможно это исправить?
Юлия
17.08.2016 13:34:28
Татарников Трофим
Здравствуйте дорогое "Времечко"    . Хотела бы чтобы вы приехали в поселок Максимовка Калининского района г.Уфы посмотреть на ужасное состояние дорог. Они не соответсвуют никаким техническим требоввниям.Мы с мужем купили недавно квартиру в п. Новая Максимовка, дорога к которой лежит по улице Сосновская. Я нахожусь на 9 месяце беременности и езжу на общественном транспорте в поликлинику,и всегда ощущение что начну рожать в дороге из за сильной тряски, что уже говорить как себя чувствует малыш находясь в животике. В поселке проживает очень много молодых семей с детьми,и на днях видела как женщина с месячным ребенком тряслась в маршрутке из за ям.а это ведь вредно для малышей. Дорогу начали делать в июне 2016 г.и проложили часть участка. За это спасибо. Но по каким то причинам прекратили строить дорогу и увезли технику. Надеюсь на вашу программу что вы покажете нашей администрации состояние дорог по улице Сосновской и размеры ям,по которым приходится ездить. Очень надеюсь, что данная проблема решится очень скоро!!!
Шамгия
08.08.2016 15:26:36
Салауат Юлаев һәйкәле сираттағы этапҡа үтте
Салават Юлаев -памятник
Дамир
13.06.2016 21:30:03
Хайруллин Эрнест
Здравствуйте. С уважением отношусь к Вам и творчеству вашей команды. Я по специальности режиссер и мечтаю работать в дружной телевизионной команде. К сожалению пока не встретил, были опыты Если у Вас будет время и желание откройте мне глаза или залепите их чтобы и не смотрел в эту сторону...
Салават Гузаиров
23.05.2016 17:40:03
«Интернатым - пар ҡанатым»
выпускник 1996год 11е класс. Гимназия мне дала огромные знания которыми до сих пор я успешно пользуюсь и я очень благодарен всем воспитателям и учителям. И бонусом в гимназии я познакомился самой красивой девушкой на свете моей супругой Айгуль Гузаиров(Шакировой).
Рашида
14.05.2016 13:58:10
Как найти программу
Һаумыһығыҙ! 6 июнгә ҡотлау бирергә ине (фото, текст и шиғыр). Күпме, ҡайҙа түләргә? Фотоһын ҡайҙа һалырға?
Администратор
16.05.2016 10:50:06
Здравствуйте! Изучите пожалуйста информацию на нашем сайте в разделе Телепроекты-Дарю песню: http://tv-rb.ru/teleproekty/kommercheskie-proekty/daryu-pesnyu/#comments-form Более подробную консультацию можно получить по телефону 2-912247 (если вы хотите оплатить заявку в отделе писем) и 292-59-82 (если вы собираетесь оплатить заявку через банк).
Ольга
27.04.2016 22:26:23
Окунев Максим
Здравствуйте, Максим! У нас в Стерлитамаке есть ОГРОМНАЯ проблема заключить договор ОСАГО. Неужели в других городах такая же проблема. В Росгосстрахе невозможно застраховать машину: во-первых, надо записаться в очередь (вчера утром записались мы были  253-ие);во-вторых, каждый вечер в 19.00 надо приходить на перекличку; в-третьих, каждый день выдают по 12-15 полисов (говорят нет бланков). Такими темпами я через месяц застрахую машину, а я работаю и у меня маленький ребёнок. Как мне работающей матери-одиночке застраховать машину? А у каждого свои причины, по которым люди не могут сидеть сутками в очереде за  договором ОСАГО. Помогите, нам жителям Стерлитамака в этой не лёгкой проблеме!!!!!!!!!!
Фаягуль
12.04.2016 22:50:48
Быуындар күсәгилешлеге
Были на концерте "Бейеу -шоу". Остались очень довольны. Спасибо участникам и организаторам концерта. Все выступили на "Отлично". Молодцы!Браво!
Асаль
09.04.2016 15:24:28
Вопрос по сайту
Хочу поздравить маму 21 апреля с юбилеем(55 лет)через программу "Йырым булһын бүләгем"на бащкирском языке.Сколько будет стоить и где оставить заявку?
Администратор
11.04.2016 09:33:09
Изучите пожалуйста информацию на нашем сайте в разделе Телепроекты-Дарю песню: http://tv-rb.ru/teleproekty/kommercheskie-proekty/daryu-pesnyu/#comments-form Более подробную консультацию можно получить по телефону 2-912247 (если вы хотите оплатить заявку в отделе писем) и 292-59-82 (если вы собираетесь оплатить заявку через банк)
Кирилл
05.04.2016 18:15:14
Татарников Трофим
Здравствуйте,хочу попросить у вас помощи в решении проблемы с дорогой от села Калтыманово до деревни Пушкинское Иглинский р-н я уже 2 год пытаюсь добиться у органов местного самоуправление посыпать щебёнкой нашу дорогу.Мног раз мне обещали сменить профиль дороги но так и не сделали.Сегодня 05.04.16 дорогу в деревню в которой живёт 200 человек размыло и какому либо транспорту тяжело заехать туда.Школу  у нас закрыли  а до другой 10 км вот и приходится детям когда нет автобуса из за слякоти ходить пешком.А это не так просто особенно для детей младших классов.Прошу вас помочь нам в решении этой проблемы.Заранее СПАСИБО!
Рәсүль Батыров
02.04.2016 23:57:09
Фаттахова Гульназ
Сәләм Гөлназ. Теләем һинә уныштар эшеңдә...
Людмила
20.09.2015 23:51:30
Никитина Татьяна
От души поздравляю ведущего корреспондента, настоящего профессионала своего дела Татьяну Никитину с днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, новых высот, творческих успехов!

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