Новости. Итоги недели 29.01.2017



– Куда приведёт железная дорога? Реконструкция уфимского вокзала и мост в Шингак-Куле. Что ещё вошло в текст соглашения между ОАО «РЖД» и Башкортостаном, и как сегодня пассажиры оценивают привокзальный сервис.

– Из кресла директора на скамью подсудимых. В Бирске за смерть пятерых человек перед судом предстанет начальник ЖЭУ. Неисправную вентиляцию в доме хоть и заменили, но до конца так и не починили.

– Белград, Мандат и Виноград. И всё это соседи. Госдума намерена наложить запрет на экзотические имена. Никаких цифр, аббревиатур и нецензурных слов (и такое бывало). Что это: ограничение прав родителей или призыв к разуму?

– Посмертная премьера народной певицы. Телеканал «БСТ» презентовал последний клип Васили Фаттахой. Эксклюзивные кадры и интервью близких. Ровно год спустя.