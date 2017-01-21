Сотни моржей сразились за Кубок Уфы по зимнему плаванию
21 / 01 / 2017 21:49
250 моржей со всей страны. Массовый заплыв на Солдатском озере в Уфе устроили любители зимнего плавания. Среди участников – жители Башкортостана, Татарстана, Москвы, Челябинской области, Новосибирска и многих других городов и регионов. Участники проплыли дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров. Ограничений по стилю не было, приветствовался как кроль, так и брасс, баттерфляй и свободный. Возрастного ценза также не вводили, самому юному участнику – чуть больше 10 лет. Но основной контингент соревнований – пожилые люди, многие из которых считают, что именно моржевание и закаливание – панацея от всех болезней.