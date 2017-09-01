Разбившего на горке 5-летнего Артёма можно было спасти. По крайней мере, так утверждают родители мальчика. Напомним, трагедия разыгралась в Давлеканово. Ребёнок во время катания с горки ударился головой. Мать погибшего ребёнка уверяет, что в больнице врачи не учли серьёзность полученной мальчиком травмы. В результате позднее пострадавшего перевезли в больницу Уфы, однако, в столице республики Артём умер. Почему это произошло?
У пострадавших рваные раны головы, ушибы и ссадины. Всё произошло накануне. Жильцы многоэтажки решили очистить парковку от снега. Для этого временно перекрыли проезд. Однако, несмотря на предупреждение, на территорию заехала «Лада Гранта». Водитель и пассажир, которого и затеяли потасовку. Сейчас её запись с камер видеонаблюдения изучают правоохранительные органы.
Для помощи коммунальным службам и более четкой организации уборки снега в Уфе создан дополнительный канал связи с горожанами, по которому принимаются фотосообщения от жителей Уфы.
С 1 января в России вступили в силу повышающие коэффициенты для тех, кто не ставит приборы учёта. Депутаты говорили, что жильцам за отсутствие счётчиков могут ещё и выписывать штрафы. О том, что жители квартир без счётчиков будут платить штрафы, в Правительстве страны говорят уже давно. Но пока их никто не получал, но вот, то что тарифы для этой категории подняли это точно. Уже в конце января они получат квитанции с новыми суммами.
По имеющийся информации, столкнулись «Опель Астра» и большегруз «МАЗ». Легковой автомобиль загорелся, его водитель скончался на месте аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.
Пробки, сугробы, неочищенные от снега обочины дорог, остановки и дворы. Такой Уфа встретила своих жителей в первый рабочий день после праздников. Почему мы вновь оказались не готовы к таким последствиям снегопада, и как это отразилось на жизни уфимцев и гостей столицы?
А вот грипп на этот раз пришёл из Гонконга. Вспышку заболеваемости медики ожидают в конце января 2017 года в России. В республике уже зафиксированы первые случаи.
Школьники разных национальностей приехали более чем из 40 районов Башкортостана, также учащиеся из Челябинской и Оренбургской областей. За последние годы интерес к языку вырос и, по мнению филологов не последнюю роль в этом сыграл призыв Президента России на пресс-конференции по итогам саммитов – «Учите русский, учите башкирский».
Напомним, игра проходила в рамках Молодёжной хоккейной лиги. Гости отличились первыми ещё в стартовом отрезке встречи. Но за 5 минут до финальной сирены уфимцы сумели перевести игру в овертайм благодаря шайбе Михаила Котляревского.
Неделя хоккея в столице республики обещает стать одним из ярких спортивных мероприятий года. Кроме, мастеров матчи проведут игроки молодёжной и женской лиги. В Кубке Вызова в стартовом составе Востока оказались сразу два представителя уфимского «Толпара» это защитник Кирилл Цулыгин и вратарь Никита Циркуль.
Всего сотрудники ГИБДД зафиксировали около 20 тысяч нарушений ПДД, также задержали 686 водителей в нетрезвом состоянии.