В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение Господне
16 / 01 / 2017 17:26
Верующие готовят емкости для святой воды, а спасатели уже приступили к подготовке иорданей. Традиция праздника Святого Богоявления – окунание в прорубь. Как гласит предание, этот ритуал позволяет смыть грехи. В республике в этом году будет подготовлено 48 официальных мест купания, четыре из которых в Уфе: парк Кашкадан, река Белая в районе Нижегородки и Монумента дружбы, а также озеро Солдатское в парке Якутова. За безопасностью будут следить сотни сотрудников экстренных служб.