В северную часть Учалинского района пришел газ
01 / 02 / 2017 21:59
В рамках программы развития газоснабжения и газификации Башкортостана голубое топливо провели в населенные пункты Сафарово, Ильчино, Мансурово и Ильинку. На строительство внутрипоселковых газовых сетей из бюджета республики направлено 48 миллионов рублей. Инвестиции компании «Газпром» в строительство ветки магистрального газопровода «Учалы-Мансурово» длиною 26 километров составили почти 190 миллионов рублей. После выхода новой линии на полную мощность газом будут обеспечены 1300 домов, а так же социальные учреждения.