Неделя звезд хоккея на БСТ
Баш



Прямой эфир


100_imen1000.jpg

Новости


На льду «Уфа-Арены» прошло «Мастер-шоу» игроков Континентальной хоккейной лиги. В мастерстве буллитов, скоростном катании и в других конкурсах соревновались игроки «Запада» и «Востока». Если в молодежном Кубке Вызова и Матче Звезд Женской лиги побеждали представители «Запада», то в «Мастер-шоу» точнее, хитрее, умнее были их оппоненты.
  • «Восток» одержал первую победу на Неделе Звезд Хоккея 21 / 01 / 2017 21:50
    На льду «Уфа-Арены» прошло «Мастер-шоу» игроков Континентальной хоккейной лиги. В мастерстве буллитов, скоростном катании и в других конкурсах соревновались игроки «Запада» и «Востока». Если в молодежном Кубке Вызова и Матче Звезд Женской лиги побеждали представители «Запада», то в «Мастер-шоу» точнее, хитрее, умнее были их оппоненты.
  • Уфа может стать центром проведения международных хоккейных событий 21 / 01 / 2017 21:50
    Со следующего года Уфа может стать центром проведения международных хоккейных событий. Такое предложение рассмотрели президент КХЛ и руководитель  Международной федерации хоккея на встрече с Рустэмом Хамитовым. Гости приехали в Уфу в рамках Недели Звёзд Хоккея. Стороны обсудили перспективы развития этого вида спорта в республике и возможности проведения в Уфе крупных мероприятий. Глава республики отметил, что в регионе большое внимание уделяется развитию зимних видов спорта. Для проведения Матча Звезд в прошлом году из бюджета республики была выделена субсидия на реконструкцию и оснащение «Уфа-Арены».
  • В Чишминском районе лоб в лоб врезались две иномарки 21 / 01 / 2017 21:50
    ДТП со смертельным исходом днем произошло в Чишминском районе. На 25 километре автодороги «Чишмы-Киргиз-Мияки» лоб в лоб врезались Renault Duster и Ford Fusion. По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и машина вылетела на встречку. Водитель «Форда» погиб на месте. Мужчину, управлявшего «Рено», госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
  • Депутаты Госдумы от Башкортостана приняли участие в XVI Съезде «Единой России» 21 / 01 / 2017 21:50
    Для ускорения темпов экономического роста в стране необходимо добиться предсказуемого курса рубля. Об этом в ходе XVI Съезда «Единой России» заявил Антон Силуанов. Министр финансов страны принял участие в работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния». Всего в первый день Съезда обсуждения параллельно шли на 7 площадках. В дискуссиях принимали участие депутаты Госдумы от Башкортостана, также делегаты первичных отделений «Единой России».
  • Малый бизнес сможет работать в зоне «налогового офшора» 21 / 01 / 2017 21:50
    Инициатива Рустэма Хамитова о снижении требований к резидентам территорий опережающего развития претворена в жизнь на всей территории России. Соответствующие поправки в закон действуют с 1 января 2017 года. Это значит, что теперь и малый бизнес сможет работать в зоне «налогового офшора»: в Белебее и Кумертау. Создавать рабочие места и тем самым снижать кадровую напряженность, а главное, зависимость экономики от некогда головных предприятий. Вертолетный «КумАПП» и «Автонормаль» сегодня не в самой лучшей форме. Наряду с ними достроят маслоэкстракционный цех, кроличью ферму и комбинат металлоконструкций.
  • Уфимский градоначальник через социальные сети попросил горожан помочь коммунальщикам в уборке снега 21 / 01 / 2017 21:50
    Снежный циклон продержится над столицей республики до конца следующей недели. На дорогах региона вновь образовался транспортный коллапс, из-за снегопада проехать автомобилистам порою не представляется возможным.
  • В Уфе жители домов борются за парковочные места с администрацией торгового центра 21 / 01 / 2017 21:50
    Отношения выясняют жители домов по улице Злобина и администрация торгового центра «Аркада». Одни утверждают, что места принадлежат им по праву, а другие установили шлагбаум и засыпали машины ледяными глыбами.
  • ФАП села Ташкиново на грани закрытия 21 / 01 / 2017 21:49
    Все дело в том, что здание уже давно находится в аварийном состоянии, причем проблема усугубляется с каждым днем. Крыша протекает, на стенах образуется грибок. Здесь же находится и местная библиотека, так что от сырости страдают не только медикаменты, но и книги. В администрации Нефтекамска денег на замену кровли не нашли, поэтому решили принять участие в республиканской программе поддержки местных инициатив.
  • Сотни моржей сразились за Кубок Уфы по зимнему плаванию 21 / 01 / 2017 21:49
    250 моржей со всей страны. Массовый заплыв на Солдатском озере в Уфе устроили любители зимнего плавания. Среди участников – жители Башкортостана, Татарстана, Москвы, Челябинской области, Новосибирска и многих других городов и регионов. Участники проплыли дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров. Ограничений по стилю не было, приветствовался как кроль, так и брасс, баттерфляй и свободный. Возрастного ценза также не вводили, самому юному участнику – чуть больше 10 лет. Но основной контингент соревнований – пожилые люди, многие из которых считают, что именно моржевание и закаливание – панацея от всех болезней.
  • В Глазове прошел Кубок Поколения 21 / 01 / 2017 21:49
    В Глазове прошел Кубок Поколения – матч сильнейших команд Национальной молодежной хоккейной лиги. В составе команды «Востока» выступили 8 игроков «Горняка» и «Батыра». Со счетом 6:0 «Восток» одержал победу.
  • В Италии в рамках этапа Кубка мира по биатлону завершилась мужская эстафета 21 / 01 / 2017 21:49
    В Италии в рамках 6 этапа Кубка мира по биатлону завершилась мужская эстафета 4 по 7,5 километров . В споре за 3 место Антон Бабиков взял верх над Дмитрием Пидручным.
  • В Уфе стартовало общественное обсуждение инициатив стратегии развития Башкортостана до 2030 года 20 / 01 / 2017 21:57
    В столичном Конгресс-холле стартовало общественное обсуждение инициатив стратегии развития Башкортостана до 2030 года. Были приглашены более 600 экспертов – это ученые, депутаты, представители бизнеса, науки, общественности. Однако все это – лишь начало. По сути, официальное приглашение принять участие в рассмотрении плана развития региона получил каждый житель республики.
  • Инициатива Рустэма Хамитова о снижении требований к резидентам территорий опережающего развития претворена в жизнь 20 / 01 / 2017 21:57
    Инициатива Рустэма Хамитова о снижении требований к резидентам территорий опережающего развития претворена в жизнь на всей территории России. Соответствующие поправки в закон действуют с 1 января 2017 года. Об этом сообщила зампред «Внешэкономбанка» Ирина Макиева на выездном заседании по вопросам развития бизнеса в моногородах, которое прошло в Белебее.
  • Рустэм Хамитов провел встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским 20 / 01 / 2017 21:57
    В ходе разговора руководители регионов затронули тему двухстороннего сотрудничества республики и Приморья в социально-экономической сфере, а также создание в двух субъектах центров позитронно-эмиссионной томографии. Отметим, что в Уфе уже создан ПЭТ-центр.
  • Башкортостан снова накрыл снегопад 20 / 01 / 2017 21:57
    Едва Уфа избавилась от снега – на республику обрушилась вторая волна осадков. Столица традиционно встала в 10-балльных пробках. Аварии по всему городу лишь усугубили ситуацию. Коммунальщики готовятся вновь работать в авральном режиме. На улицах Уфы работают 400 единиц техники, во дворах – более 150. Около 1000 дворников расчищают город от снегопада. Не лучше ситуация на трассах республики, сообщают о пробке на Бирском тракте.
  • Жители Караидельского района ждут открытия новой эстакады через реку Уфа 20 / 01 / 2017 21:57
    К столетию Башкортостана жители Караидельского района ждут открытия ﻿нового сооружения через реку Уфа. Объект будет возведен в рамках проекта строительства автомобильной дороги «Бирск-Тастуба-Сатка».
  • Экономический дайджест: До окончания бесплатной приватизации жилья осталось меньше двух месяцев 20 / 01 / 2017 21:57
    1 марта республиканское Управление Росреестра прекратит прием заявок от граждан. В прошлом году жители республики бесплатно оформили в собственность свыше 2,5 тысяч жилых помещений.
  • Контр-адмирал, посвятивший всю жизнь Российскому флоту, отмечает юбилей 20 / 01 / 2017 21:56
    Юбилей отмечает  Александр Александрович Пенкин. Контр-адмиралу, посвятившему всю жизнь Российскому флоту, исполнилось 75 лет. Он родился 20 января 1942 года в селе Ахлыстино Благовещенского района. Моряком мечтал стать с детства. Поступил на морскую службу. Попал он на Черноморский флот.
  • Нападающий «Салавата Юлаева» из-за болезни не примет участия в Матче Звёзд КХЛ 20 / 01 / 2017 21:56
    Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за болезни не примет участия в Матче Звёзд КХЛ. Его заменит защитник Сами Леписто, который выйдет на площадку под тем же номером – 67.  Напомним, что в звёздном уикенде также примут участие Кирилл Капризов, Захар Арзамасцев, Энвер Лисин и Кирилл Цулыгин.  
  • Российские следж-хоккеисты стали первыми победителями Кубка Континента 20 / 01 / 2017 21:56
    Российская команда по следж-хоккею стала победителем первого в истории Кубка Континента. Турнир проходил на малой площадке «Уфа-Арены». В соревновании принимали участие команды из четырех стран.
Посмотреть все новости
16 / 01 / 2017

Новости. Итоги недели 15.01.2017
– Уфа – столица хоккея. КХЛ привезла в Башкортостан настоящих звёзд. Дебют на льду от Молодёжной лиги. Команды «Запада» и «Востока» разыграли традиционный Кубок Вызова.
– Магнит для туристов. Шульган-Таш закроют на реставрацию. Поток отдыхающих перенаправят в копию пещеры. А вот сервис горнолыжного комплекса Мраткино получил неудовлетворительную оценку Рустэма Хамитова. Как изменится туристический кластер Башкортостана?
– Халатное лечение карается увольнением. За то, что пенсионерка ползла в рентген-кабинет на корточках освобождён от должности главврач 13-ой больницы Уфы. Минздрав внедряет систему "доброжелательную" к пациенту во всех медучреждениях республики.
– Гонконгский грипп перешёл границу. В республике зафиксировано несколько десятков случаев заражения. Панацея – горячий чай вприкуску с лекарствами. Обошел ли вирус привитых жителей республики?
– Интеграл недвижимости. В Нефтекамске дольщики не могут заселиться в купленные квартиры. А в Уфе сдачу дома переносили 14 раз. Почему компания катится под откос и как ситуацию комментируют её руководители?

25 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 25.12.2016
– Главные вопросы и важные ответы. Съёмочная группа телеканала «БСТ» приняла участие в традиционной ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
– Яд вместо алкоголя. Страна шокирована сообщениями о массовых смертельных отравлениях "боярышником". Как на них отреагировали потребители в Башкортостане?
– Взрывной рецидив. На военном арсенале в иглинском Урмане вновь детонировали снаряды.
– Праздник к нам почти пришёл. Что готовит Башкортостан к 31 декабря? Мы расскажем как весело и с пользой встретить Новый год.

18 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 18.12.2016
– От коммуналки и дорог до кадрового голода. Рустэм Хамитов ответил на вопросы жителей республики на личном приёме. Сколько писем в уходящем году пришло Главе Башкортостана?
– «Интеграл» просчитался. Крупнейший застройщик Уфы 14 раз задержал сдачу многоэтажки. Квартиры ждут 400 человек. Поручение Дмитрия Медведева: компании застрахуют от рисков. Что будет с ценами?
– Принудительная эвакуация. С дворов республики вывезут заброшенные авто. Правила разрабатывают в Госсобрании. Комиссия по утилизации: кто решит судьбу ржавого хлама?
– Живая лошадь на оперной сцене. Постановка Загира Исмагилова «Салават Юлаев» вновь собирает аншлаг. Питерские традиции в уфимском театре.

11 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 11.12.2016
– 4 кита башкирской экономики. Рустэм Хамитов обозначил приоритеты развития республики на ближайший год. Главные тезисы Послания Главы Башкортостана Государственному Собранию – в «Итогах недели».
– Эхо ханты-мансийской трагедии. После аварии под Нижневартовском – рейды на трассах республики. Проверяют безопасность и право на перевозку детей.
– Итальянский сыр из башкирского молока. В Учалах заместили на прилавках западные продукты. О стартах местных производителей и больших победах.
– Три недели до "чуда". Башкортостан готовится к Новому Году. Главный волшебник приехал в Уфу. Скульпторы оттачивают мастерство на льду.

4 / 12 / 2016

Малый бизнес больших государств. Специальный репортаж

4 / 12 / 2016

Новости. Итоги недели 04.12.2016
– И разверзлась земля. Очередной провал грунта в Уфе вызвал общественный резонанс. Карстовая опасность или безалаберность коммунальщиков? Уйдёт ли город под землю: хроника событий и мнения экспертов.
– Пепелище на снегу. Крупные пожары с миллионными убытками произошли в Уфе за один день. В одном случае версия – поджог, в другом – замыкание электропроводки.
– Казна на выданье. Башкирские парламентарии приняли во втором чтении бюджет на ближайшие три года. В приоритете – социалка. Тратим больше, чем зарабатываем. Эксклюзивное интервью с министром финансов Башкортостана Ридой Субханкуловой.
– Сироты третьего возраста. Семьям предлагают брать на иждивение пенсионеров и инвалидов. За шесть с лишним тысяч любовь, комфорт и помощь. Приживётся ли инициатива в республике?

27 / 11 / 2016

День матери. Специальный репортаж

27 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 27.11.2016
– Битва за «Орфея». Уфа принимала Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион – 2016». Вот только сияние звёзд Олимпа осветило серьёзную проблему: есть ли будущее у национального и регионального телевидения?
– Микросхемы спасают детей. Новое медицинское оборудование позволило сократить младенческую смертность в Башкортостане на 20%. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии нового Республиканского перинатального центра.
– 40-я статья Конституции. Проблема очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий должна быть решена к 2025 году. Что это: трудновыполнимая инициатива или реальный шанс для тысяч жителей региона?
– Кому грозит бессонница? 1 декабря истекает срок уплаты налогов на квартиры, дачи, земельные участки, гаражи, автомобили. Мы расскажем, какое наказание ждёт тех, кто не готов заплатить и спать спокойно.

20 / 11 / 2016

«Операция «Улыбка». Специальный репортаж

20 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 21.11.2016
– От вздоха до раковой опухоли. Когда подует свежий "ветер перемен" в сфере экологии. 2017-й знаменует защиту окружающей среды. О ядовитом советском наследии и проектах на будущее – репортаж Руслана Каримова.
– Газовая заслонка. Из-за утечки бытового газа едва не сгорела целая деревня. Всего в зоне риска 17 тысяч строений Башкортостана. Владимир Путин потребовал проверить все отопительные колонки.
– Милосердие (не)слабой половины. Инклюзивное образование и знания вопреки. Эксклюзивное интервью нашей программе заслуженной артистки и общественного деятеля Дианы Гурцкой.
– Цифровое ТВ выходит в эфир. Конгресс Национальной академии телевещателей в Москве. О рейтинге, совести, рекламе и о том, что будет завтра с телевидением в регионах.

13 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 13.11.2016
– Беспросветная жизнь в деревне Отнурок. В населённом пункте Белорецкого района уже 80 лет нет электричества. Так было бы и дальше, если бы об этом не узнал Глава Башкортостана. Мы расскажем, как одна встреча изменила всё.
– Башкирские школьники прославились на весь мир. Британская Daily Mail и «Российская газета» рассказали об учащихся с топорами в Бурзянском районе. Что в этой истории правда, а что вымысел?
– Землю могут отобрать. Новые поправки в законе напугали владельцев неприватизированных участков. Они вступят в силу уже с 1 января следующего года.
– Сила Лоренца в кармане. Учёные республики замахнулись на мировой рекорд. Наука как искусство удивлять.

13 / 11 / 2016

Специальный репортаж. Скорые ритуальные услуги
– Вызов ритуальщиков по 03. Как сотрудничают похоронные агенты и медицинские работники.
– Чем грозит приобретение услуг у чёрных ритуальщиков? И кто в итоге остаётся внакладе?
– Продам место на кладбище. Недорого.
– В последний путь. Когда чужое горе лишь способ заработать.

6 / 11 / 2016

Новости. Итоги недели 06.11.2016
– Из комбайна в легковушку. Лучшие механизаторы республики получили новые автомобили. Сельское хозяйство – стратегическая отрасль.
– Животная ненависть. Почему бездомные кошки и собаки оказываются жертвами детской жестокости. После волны шокирующих инцидентов зоозащитники выходят на митинги. Почему живодёров не пугает уголовная статья – материал «Итогов недели».
– Патриотизм в действии. Республика отметила День народного единства. Праздничные гуляния на площадях и семейные вечера в кругу родных. Представители разных народов делят парты, быт, кто-то вместе создаёт домашний очаг.

30 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 30.10.2016
– В погоне за инвестором. Рустэм Хамитов потребовал повысить эффективность работы по привлечению средств в муниципалитетах республики.
– Между безумием и смертью. Африканского тренера личностного роста, работавшего в Уфе, выдворили из страны.
– "Бомба" в колледже, горящая ТЭЦ и ЧП в детском саду. Горячая неделя холодной осени в подробностях в традиционном новостном дайджесте.
– Уфимская красная ковровая дорожка. Вручены награды победителям кинофестиваля «Серебряный Акбузат».
– Если надо, будем драться. Футбольный клуб «Уфа» в четвертьфинале Кубка страны и настроен только на победу.

23 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 23.10.2016
– Всё по-честному. Башкортостан и «Роснефть» возьмут на себя совместное управление «Башнефтью». Республиканский пакет акций не для приватизации. Встреча с Игорем Сечиным и итоговое заявление Рустэма Хамитова.
– Инвесторы тянутся к солнцу. Крупнейшая солнечная электростанция теперь есть в Куюргазинском районе. Тренды энергетики – тема российского форума в Уфе.
– Недетские разборки. Травматическое оружие – защита или нападение? Шокирующие истории применения и буква закона. Чем грозит отсутствие лицензии?
– Невозможное возможно. В Уфе прошёл фестиваль «Ломая барьеры». О нечеловеческой силе воли, сострадании и любви.

16 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 16.10.2016
– «Башнефть» "удочерили". Одна из крупнейших сделок в нефтегазовом секторе страны состоялась – «Роснефть» приобрела федеральный пакет акций башкирского нефтегиганта. Какими будут последствия?
– Скотское отношение. Неубранный урожай на полях Хайбуллинского района привёл к массовой гибели коров. Счёт потерям идёт на десятки голов и сотни тысяч рублей.
– Уфа – в топе. Столица Башкортостана вошла в тройку лучших городов страны по благоустройству.
– 15 лет в эфире. Главный телеканал республики отметил важный юбилей.

10 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 09.10.2016

Конец ли пробкам? В Уфе запустили движение по новому Затонскому мосту, но расширение дороги упирается в откупные. Вместо ям на Интернациональной скоростной режим. Новые объекты проинспектировали Рустэм Хамитов и министр транспорта Максим Соколов.

Чумовые меры. Из-за опасности африканской чумы в регионе отстреливают диких кабанов. Стерильные условия в свинокомплексах и экстренное заседание Правительства Республики.

Эпидемия или панацея? Минздрав России может запретить продажу антибиотиков без рецепта.

26 лет под флагом демократии. В чём преуспела Республика Башкортостан за четверть века? Вместо пустых прилавков господство изобилия, вместо безальтернативных – свободные выборы. 

9 / 10 / 2016

«ОСАГО: обязательное и недоступное». Специальный репортаж
Доведённые до предела. Автовладельцы готовы кулаками выбивать ОСАГО.

Думал автомобиль, оказалось – недвижимость. Почему единый страховой агент РСА не решил вопрос очередей?

На вкус и цвет – страховка есть. Автогражданка в розовом.

2 / 10 / 2016

«Вторая молодость». Специальный репортаж
Седина не повод не любить. Свадебный бум в доме престарелых.
– Фитнес по-деревенски. Вместо кроссовок шерстяные носки, вместо матов одеяла. Когда спортсменкам слегка за 80.
– Внуки, пенсия… студенческая скамья. Как получить диплом «Университета третьего возраста»?
Песней изгоняется старость. Пенсионный возраст – самое время учиться, петь и любить.

2 / 10 / 2016

Новости. Итоги недели 02.10.2016
– Наказы – в дело! Единороссы ежегодно будут отчитываться перед избирателями. Рустэм Хамитов потребовал от новых депутатов не отдаляться от людей в ближайшие пять лет.
– Анатомия убийства. Уникальные кадры допроса. Почему у почтальона с сумкой пенсионных денег не было охраны?
– Череда триумфов. В копилке футбольного клуба «Уфа» – победы над «Локомотивом», «Спартаком» и кубанским «Краснодаром». О том, какой ценой они достались, – в итоговой программе.

Загрузка
200
18.01.2017 15:02:47
Жительнице Татышлинского района врачи больше 10 лет не могут поставить правильный диагноз
Я не врач, но лично мои версии - CPT-2, Болезнь Помпы. Нужен генетический анализ (возможно это генетическое заболевание) и анализ крови на антитела Посмотрите цикл док. фильмов "Загадочный диагноз" (возможно там есть похожие случаи)
Иван
13.01.2017 11:02:45
Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе
я просто в шоке! как - то эта женщина добралась до больницы? могла бы просто попросить шедших мимо людей, все это снимали на камеру вместо того чтобы помочь. Глав врач просто попал под горячею руку управы, насколько я знаю в Стерлитамаке в травпункте ренген кабинет на 2 этаже, и все ходят сами с ногами, руками и тпт...
Таисия
13.01.2017 00:11:50
Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе
    У нас в ДЕТСКОЙ! поликлинике рентген на 4!!! Этаже. Так что от травматолога надо бежать (некоторые детки прыгают на одной ноге) на четвёртый этаж.                                         
Андрей
12.01.2017 22:50:09
Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе
                                        Вы Главврача заставте пройти этот путь. Сколько можно это терпеть?
Наталья
12.01.2017 22:32:38
Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе
У нас в Иваново, в 8 поликлинике, рентген  кабинет находится тоже на 2 этаже.лифты, пандусы отстуствуют. хотя в больнице пару лет назад сделали косметический ремонт, про пандусы опять забыли. у меня мама инвалид 1 группы., практически не ходячая . в том году , чтобы сдать анализ крови на биохимию, пришлось ползти по лестнице на 2 этаж.столько мучений пришлось вынести. хотя анализ крови могли бы взять и на дому. нам врач сказала, что у них такие услуги не оказывают.
Светлана
12.01.2017 19:23:29
Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе
Безобразие . неумение работать с людьми .некомпетентность ,  не могу подобрать слов  для описания этого видео . Неужели только вмешательство президента может наладить работу лифта или чего- то другого для больных людей ?Даже слезы на глаза наворачиваются , видя эту женщину , ужас..
Юлия
12.01.2017 08:31:36
В Уфе пациентке одной из поликлиник пришлось ползти до рентген-кабинета
В данной поликлинике лифт не работает несколько лет. Моя 86-летняя бабушка со сломанной шейкой бедра, 2 года назад на инвалидной коляске, поднималась на рентген в данной поликлинике. Помогал дед и парень незнакомый. Врачи помощи не оказали и никак не отреагировали на все происходящее.
Зухра
10.01.2017 19:50:55
Башкирская молодёжь Челябинской области поздравила ветеранов с наступившим Новым годом
Молодцы челябинцы! Многим пример для подражания. Отрадно, что они высылают интересные, полезные сюжеты.
Настя
27.12.2016 18:23:58
Фасад дома Кочкиных в Уфе будет восстановлен на новом фундаменте
молодцы! Город должен развиваться!
Гульсина
27.12.2016 15:41:12
Как заказать поздравление в программе "Дарю песню"
отправьте, пожалуйста, ваши реквизиты, для поздравления на 15 января 2017
Администратор
27.12.2016 18:24:03
Здравствуйте, заказать поздравление Вы можете, пройдя по ссылке: http://zakaz.tv-rb.ru/. Подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Газиз
27.12.2016 08:59:27
Сергей Семак подпишет контракт с «Уфой» на 2,5 года
Жаль что этот ФК не стал народным клубом как ХК Салават.
елена
26.12.2016 17:30:34
Как заказать поздравление в программе "Дарю песню"
поздравления для самой любимой мамочки!
Администратор
27.12.2016 12:50:31
Здравствуйте, заказать поздравление Вы можете, пройдя по ссылке: http://zakaz.tv-rb.ru/. Подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Радик
25.12.2016 17:15:48
Другой вопрос
сколько стойт поздравление на передаче дарю песню на Бст стихами и песней?
Администратор
26.12.2016 16:03:28
Здравствуйте, подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Динара
24.12.2016 13:45:35
Салям
ЗДРАВСТВУЙТЕ,на сайте лишь короткие отрывки видео, как можно посмотреть полную версию программы "Салям"от 19.12.2016?Спасибо)
Администратор
26.12.2016 16:04:28
Здравствуйте, на сайте представлен полный эфирный вариант.
Хазиакберова Раушания Муллагаяновна
23.12.2016 15:16:53
Как заказать поздравление в программе "Дарю песню"
Как заказать поздравление в муз.программу " Дарю песню?"Реквизиты для оплаты....
Администратор
23.12.2016 18:13:57
Здравствуйте, заказать поздравление Вы можете, пройдя по ссылке: http://zakaz.tv-rb.ru/. Подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
наталия
23.12.2016 12:44:00
Хочу предложить новость
В нашем подъезде №3  по ул. Элеваторная, д. 7 в микрорайоне Мелькомбинат в Кировском районе неделю идет ремонт. Не знаю, какой краской они красят, но в квартире невозможно дышать. На улице 25-30 градусов морозов, следовательно, окна не откроешь. Неоднократное обращение в управляющую компанию результатов не дало. А в нашем подъезде живут старики, дети, я нахожусь на 9-м месяце беременности. Вчера всю ночь рвало, голова болит, давление скачет. И это за наши деньги. Хотелось бы узнать, правомерны ли действия управляющей компании? И чем так можно красить, что вонь стоит невыносимая (по другому не скажешь). Спасибо.
Альбина
23.12.2016 12:06:55
Уфимское «Времечко»
Добрый день уважаемые создатели программы! Ни когда бы не подумала, что придется к вам обращаться, но просто на данный момент вся надежда только на вас. Мои дети учатся в школе №103 Демского района г.Уфы. В начале ноября в школе начали делать (строить?) лифт для детей инвалидов. И с тех пор в школе очень, очень холодно ( в некоторых кабинетах температура не поднимается выше 16 градусов С). Обращались в администрацию школы, в ответ услышали, что надо менять окна (до этого года как-то справлялись, холодно не было), но у школы денег нет, поэтому надо чтобы хотя бы на половину скинулись родители (интересно директор в своем кабинете замену окон тоже половину из своего кармана оплачивала?). А пока пусть дети приносят пледы, тепло одеваются (одеваем термобелье, брюки утепленные, кофту и пиджак, на ноги осенние ботинки и все равно дети замерзают). У детей руки мерзнут - может перчатки еще надо одеть? Но ведь на уроке надо сидеть ( а стулья ледяные) по 40  минут. А на дворе заканчивается 2016 год. Родители обращались и в администрацию района и города, и МЧС, и УЖХ , и даже в обрнадзор, а воз и ныне там. Может у вас, что получится изменить и сдвинуть с мертвой точки. И большая просьба не афишировать мои данные, пусть дети спокойно учатся (если честно боюсь за них).
Дмитрий
22.12.2016 09:51:57
Уфимское «Времечко»
Здравствуйте.мы хотим обратиться к вам , как к самой популярной программе. Администрация города Уфы пытается выселить нас из квартиры, так как они считают что мы занимаем больше площадь чем положено.Обьясню:мы получили квартиру по программе"расселения из аварийного жилья".У нас была отдельная двух комнатная квартира,а администрация переделав документы теперь утверждает в суде что у нас было две комнаты в коммунальной квартире и мы должны переехать в аналогичную квартиру.
Диана
19.12.2016 18:00:03
Дарю песню
Здравствуйте, можно заказать песню? для мамы,юбилей  3 декабря на каникулах                                            
Администратор
20.12.2016 11:01:28
Здравствуйте, подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Диана
19.12.2016 17:55:15
Дарю песню
                                Здравствуйте!У моей мамы скоро юбилей 50 лет (3 января)можно заказать песню?
Администратор
20.12.2016 10:54:09
Здравствуйте, подробности по телефону: 8(347)291-22-47.
Станислав
19.12.2016 17:35:17
«Дознание» с Ильдаром Исангуловым
Здравствуйте! Меня зовут Станислав, я адвокат, представляю интересы потерпевших по уголовным делам. В частности, в моем производстве находится материал проверки, рассматриваемый Отделом СК РФ по Ленинскому району г. Уфы. Суть дела связана с врачебной ошибкой, повлекшей смерть пациента. В связи с возникшими трудностями, связанными с возбуждением уголовного дела, я обращаюсь в вашу передачу с просьбой организовать со мной и моими доверителями - родственниками погибшей, встречу и обсудить возможные варианты вашего вмешательства.
Черепанова Ольга
14.12.2016 18:10:13
Гольф сыҙамлыҡҡа өйрәтә
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно получить видео про гольф в Нуримановском районе? (скачать, переслать..?)
Администратор
15.12.2016 15:31:36
Здравствуйте, позвоните в редакцию новостей по номеру: 8(347) 292-74-80.
Райхана
30.11.2016 19:44:25
Как найти программу
хэйерле кис.27 ноябрдэ йырым булсын булэгем тапшырыуында бик матур йырзар булды.шул йырзарзы тагы кайза тынлап булыр икзн
Администратор
01.12.2016 15:03:55
Здравствуйте, программа "Дарю песню" на сайте не выкладывается. Смотрите в эфире телеканала "БСТ".
Ильдар
22.11.2016 08:58:59
Филатов Сергей
Привет.занимаешся спортом? Спортивный,подкачен, отлично смотришся
Сегей Плюхов
20.11.2016 13:22:22
Каримова-Байбулатова Рамзия
Какие впечатления о поездке в Беларусь? От общения с Президентом Лукашенко?
Рузиль
11.11.2016 11:44:37
Өфө - энергетика тармағында инновация алымдарын ҡулланыу буйынса илдең баш ҡалаһы
Есть ли возможность получить данную видеозапись?
Администратор
11.11.2016 12:17:17
Здравствуйте, позвоните в редакцию новостей по номеру: 8 (347) 292-74-80.
Гала
07.11.2016 20:23:38
Ҡайһы быуын мәктәбе тәрбиәне яҡшыраҡ биргән һуң?
Добрый день,уважаемые работники канала БСТ! У меня к вам такой вопрос- вы почему делаете такие репортажи так необдуманно и неосторожно? В погоне за сенсациями и модными на сегодняшний день темами типа " злодейка-учительница" вы без суда и следствия порочите честное имя учителя, в данном случае Альфии Хамзеевны. Вы начинаете свой репортаж на фоне фотографии какой-то злой и страшной тётки из камеры пыток для детей и уже этим самым подрываете авторитет педагога, которого вы не знаете совершенно. Вам следовало бы выслушать не только этих "убитых горем родителей", но и другую сторону.В частности, детей, которые учатся с этим мальчиком,и свободно вздыхают, когда он не приходит в школу, да и с родительским комитетом надо было поговорить.А ему есть что сказать - и прокуратуре, и инспекции по делам несовершеннолетних, и гороно. Вот тогда вся картина была бы вам ясна, если уж вы такие радетели за справедливость.А Альфия Хамзеевна сейчас находится на больничном по состоянию здоровья, чему способствовал и ваш репортаж. Кстати,непонятно, почему вы сделали его только на башкирском языке.
Савия
05.11.2016 23:10:28
Вопрос по сайту
5 ноября 2016года "Азна янылыктары" (Новости недели" на башк. языке) показали сюжет о рукоприкладстве учителя  начальных классов кадетской школы г.Салавата. Очень интересный вывод и логика авторов видеосюжета: "Ребенка можно бить, довести до мозготрясения! А родителям надо было воспитать его так, чтобы не стукачил. Раньше никто не смел перечить против учителей, а современные родители неправильно воспитывают ребенка. ". Если ребенок гиперактивный и зазнался после победы в каратэ, его можно бить что-ли??? Я - человек посторонний, но после вашего сюжета у меня сложилось такое мнение... Ведущие упорно убедили зрителей именно в таком направлении.
Лейсан
27.09.2016 08:11:26
Как найти программу
как  найити передачи из цикла "Башҡорттар"? Спасибо.
Администратор
27.09.2016 09:37:00
Здравствуйте, выпуски программы "Башкорттар" находятся по ссылке: http://tv-rb.ru/teleproekty/poznavatelno-razvlekatelnye/bashkorttar/
Наиль
22.09.2016 12:38:19
Юнусов Наиль
Уфа Наильгэ - Белорет Наильдэн зур салям хэм афарин тип эйтэ алам.
акалелова дарья
29.08.2016 18:16:49
Иглин районында урынлашҡан Көҙәй йорт-интернатында өлкәндәр һәм мөмкинлектәре сикләнгәндәр өсөн хәйриә концерты үтте
В репортаже не верно указана моя фамилия (Акалелова-так верно).возможно это исправить?
Юлия
17.08.2016 13:34:28
Татарников Трофим
Здравствуйте дорогое "Времечко"    . Хотела бы чтобы вы приехали в поселок Максимовка Калининского района г.Уфы посмотреть на ужасное состояние дорог. Они не соответсвуют никаким техническим требоввниям.Мы с мужем купили недавно квартиру в п. Новая Максимовка, дорога к которой лежит по улице Сосновская. Я нахожусь на 9 месяце беременности и езжу на общественном транспорте в поликлинику,и всегда ощущение что начну рожать в дороге из за сильной тряски, что уже говорить как себя чувствует малыш находясь в животике. В поселке проживает очень много молодых семей с детьми,и на днях видела как женщина с месячным ребенком тряслась в маршрутке из за ям.а это ведь вредно для малышей. Дорогу начали делать в июне 2016 г.и проложили часть участка. За это спасибо. Но по каким то причинам прекратили строить дорогу и увезли технику. Надеюсь на вашу программу что вы покажете нашей администрации состояние дорог по улице Сосновской и размеры ям,по которым приходится ездить. Очень надеюсь, что данная проблема решится очень скоро!!!
Шамгия
08.08.2016 15:26:36
Салауат Юлаев һәйкәле сираттағы этапҡа үтте
Салават Юлаев -памятник
Дамир
13.06.2016 21:30:03
Хайруллин Эрнест
Здравствуйте. С уважением отношусь к Вам и творчеству вашей команды. Я по специальности режиссер и мечтаю работать в дружной телевизионной команде. К сожалению пока не встретил, были опыты Если у Вас будет время и желание откройте мне глаза или залепите их чтобы и не смотрел в эту сторону...
Салават Гузаиров
23.05.2016 17:40:03
«Интернатым - пар ҡанатым»
выпускник 1996год 11е класс. Гимназия мне дала огромные знания которыми до сих пор я успешно пользуюсь и я очень благодарен всем воспитателям и учителям. И бонусом в гимназии я познакомился самой красивой девушкой на свете моей супругой Айгуль Гузаиров(Шакировой).
Рашида
14.05.2016 13:58:10
Как найти программу
Һаумыһығыҙ! 6 июнгә ҡотлау бирергә ине (фото, текст и шиғыр). Күпме, ҡайҙа түләргә? Фотоһын ҡайҙа һалырға?
Администратор
16.05.2016 10:50:06
Здравствуйте! Изучите пожалуйста информацию на нашем сайте в разделе Телепроекты-Дарю песню: http://tv-rb.ru/teleproekty/kommercheskie-proekty/daryu-pesnyu/#comments-form Более подробную консультацию можно получить по телефону 2-912247 (если вы хотите оплатить заявку в отделе писем) и 292-59-82 (если вы собираетесь оплатить заявку через банк).
Ольга
27.04.2016 22:26:23
Окунев Максим
Здравствуйте, Максим! У нас в Стерлитамаке есть ОГРОМНАЯ проблема заключить договор ОСАГО. Неужели в других городах такая же проблема. В Росгосстрахе невозможно застраховать машину: во-первых, надо записаться в очередь (вчера утром записались мы были  253-ие);во-вторых, каждый вечер в 19.00 надо приходить на перекличку; в-третьих, каждый день выдают по 12-15 полисов (говорят нет бланков). Такими темпами я через месяц застрахую машину, а я работаю и у меня маленький ребёнок. Как мне работающей матери-одиночке застраховать машину? А у каждого свои причины, по которым люди не могут сидеть сутками в очереде за  договором ОСАГО. Помогите, нам жителям Стерлитамака в этой не лёгкой проблеме!!!!!!!!!!
Фаягуль
12.04.2016 22:50:48
Быуындар күсәгилешлеге
Были на концерте "Бейеу -шоу". Остались очень довольны. Спасибо участникам и организаторам концерта. Все выступили на "Отлично". Молодцы!Браво!
Асаль
09.04.2016 15:24:28
Вопрос по сайту
Хочу поздравить маму 21 апреля с юбилеем(55 лет)через программу "Йырым булһын бүләгем"на бащкирском языке.Сколько будет стоить и где оставить заявку?
Администратор
11.04.2016 09:33:09
Изучите пожалуйста информацию на нашем сайте в разделе Телепроекты-Дарю песню: http://tv-rb.ru/teleproekty/kommercheskie-proekty/daryu-pesnyu/#comments-form Более подробную консультацию можно получить по телефону 2-912247 (если вы хотите оплатить заявку в отделе писем) и 292-59-82 (если вы собираетесь оплатить заявку через банк)
Кирилл
05.04.2016 18:15:14
Татарников Трофим
Здравствуйте,хочу попросить у вас помощи в решении проблемы с дорогой от села Калтыманово до деревни Пушкинское Иглинский р-н я уже 2 год пытаюсь добиться у органов местного самоуправление посыпать щебёнкой нашу дорогу.Мног раз мне обещали сменить профиль дороги но так и не сделали.Сегодня 05.04.16 дорогу в деревню в которой живёт 200 человек размыло и какому либо транспорту тяжело заехать туда.Школу  у нас закрыли  а до другой 10 км вот и приходится детям когда нет автобуса из за слякоти ходить пешком.А это не так просто особенно для детей младших классов.Прошу вас помочь нам в решении этой проблемы.Заранее СПАСИБО!
Рәсүль Батыров
02.04.2016 23:57:09
Фаттахова Гульназ
Сәләм Гөлназ. Теләем һинә уныштар эшеңдә...
Рәсүль Батыров
02.04.2016 23:53:06
Рахимова Аймара
Аймара һин бик һәйбәт тапшырыулар алып бараһын, уныштар һинә...
Рәсүль
02.04.2016 23:49:06
Ишкуватова Гульдар
Һаумыһығыҙ Гөлдәр апай. Мин һеҙҙе бик оҡшатам һәм йырҙарығыҙҙы ла оҡшатам, һеҙгә телепроектарҙы тағы ла яҡшы итеп әҙерләп тамашасыларны куандырырга телием...
Людмила
20.09.2015 23:51:30
Никитина Татьяна
От души поздравляю ведущего корреспондента, настоящего профессионала своего дела Татьяну Никитину с днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, новых высот, творческих успехов!

doc244470468_440181578.jpg Gosuslugi.jpgПомни меня

Literaturnaya_gostinnaya.jpggod_kino.jpgKhokkey.jpg
БСТ антикорупция Врач-уфа-рф Спутниктелеком МЧС АнтиТЕРРОР Телефон доверия БВК
Баш

Bestweb - разработка сайта, поддержка сайта, г.Уфа

© ГУП ТРК «Башкортостан» РБ. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов прямая и индексируемая (активная) ссылка на tv-rb.ru обязательна.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в Интернете прямая и индексируемая (активная) гиперссылка на tv-rb.ru обязательна. Поддержка и техническое сопровождение сайта осуществляется отделом Интернет-вещания ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.

«Лидер Поиска» — Продвижение сайтов в Уфе
Яндекс.Метрика