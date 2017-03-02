В Башкортостане на уборке снега задействовано свыше 2000 единиц техники
03 / 02 / 2017 21:51
Прогноз погоды не утешителен, снежный плен может затянуться еще на месяц. Однако коммунальщики, по всей видимости, уже привыкли работать в авральном режиме. В республике на уборке снега задействовано свыше 2000 единиц техники, 500 из них выходит на работу в ночную смену. Особенно сильно от снегопадов страдает столица Башкортостана, а также Белебей, Салават, Кумертау, Стерлитамак и северо-восточные районы. А вот Зауралье, напротив, зима в этом году осадками не балует.