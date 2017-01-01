Об этом было объявлено официально. 40-летний специалист заключил с клубом из Башкортостана контракт на полтора года. Напомним, в последнее время Семак работал в штабе «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России. Сегодня новый тренер обсудил свою будущую работу с руководством республики и клуба. К выполнению обязанностей Семак приступит в начале января.
Глава государства поручил Центробанку до 1 марта 2017 года разработать правила выдачи кредитов банками. Эксперты говорят, что новая мера может заработать уже к концу следующего года. 1 марта Центробанк разработает новые условия, после этого оно пройдёт согласования ряда экспертов и после этого его могут утвердить депутаты в качестве закона к исполнению.
Несмотря на то что здесь собрали не самый лучший урожай, рацион коров нисколько не пострадал. В каждом сельхозпредприятии закупили дополнительные корма и добавки. Ну а есть ли у них прибыль и не ушли ли местные аграрии в долги?
Эстрадно-развлекательная диско-программа продлится до 2 часов ночи 1 января. При этом движение общественного транспорта по маршрутам, проходящим через остановку «Горсовет», планируется продлить до 3 часов ночи. А 1 января городские автобусы и троллейбусы начнут свою работу с 8 часов утра. Со 2 января весь городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня: с 7:00 до 23:30 часов.
31 декабря главный телеканал республики удивит своих телезрителей музыкальными премьерами, эксклюзивными программами, захватывающими проектами.
Квадрантид начнётся 1 января. Это один из самых обильных метеорных потоков, скорость которого 43 километра в секунду. Пик космического явления придётся на 3 или 4 января. Именно 3 января солнце будет на минимальном расстоянии от земли.
На трибунах «Уфа-арены» последний матч «Салавата Юлаева» в уходящем году смотрел и Ильдар Каримов. Мальчика вместе с семьёй пригласили на игру благодаря поддержке компании «Госстрой». Перед поединком юного болельщика поздравили с наступающим Новым годом, вручили подарки с символикой любимого клуба.